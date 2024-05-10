أسباب الإصابة بـ«الحبوب الدهنية» أسفل العينين.. نصائح مهمة لتجنب ظهورها

في بعض الأحيان، تظهر أسفل العينين جيوبا منتفخة على شكل تورم خفيف أو انتفاخ، وعادة ما تحدث بسبب ضعف الأنسجة حول العينين أو التقدم في العمر، وتكون بيضاء أو مائلة إلى الإصفرار أو مقاربة للون جلد الشخص، وخلال السطور التالية، يوضح الدكتور محمد عيد استشاري طب وجراحة العيون لـ«الوطن»، أسباب الإصابة بـ«الحبوب الدهنية» أسفل العينين وبعض النصائح لتجنبها.

أسباب الإصابة بـ«الحبوب الدهنية» أسفل العينين

الحبوب الدهنية السبب الرئيسي في تكونها هو تقشير خلايا الجلد الميت وتساقطها وتجمعها داخل المسام، وحال عدم تنظيف البشرة بشكل مستمر تتجمع الخلايا الميتة وهي مكونة من الكيراتين وتكوّن أكياسا صغيرة أسفل العينين، وهي شائعة عند السيدات من عمر 30 حتى بعد الـ50 عامًا والأطفال وحديثي الولادة، وفقًا لاستشاري طب وجراحة العيون.

ويرجع العامل الأكبر لظهورها هو استخدام الكريمات الموضعية، خاصةً الأدوية التي تحتوي على «الكورتيكوستيرويدات» وقد تظهر كردة فعل للجلد أو البشرة، لكنها تعد من الحالات النادرة، أو نتيجة التعرض إلى صدمات، أو إجراء عمليات التجميل، ومن أسبابها أيضا ارتفاع الكوليسترول التي يسبب رواسب حول العين تعرف بـ«الميليا».

نصائح لتنجب الحبوب الدهنية أسفل العينين

وعن النصائح التي يجب اتباعها لتجنب ظهور الحبوب الدهنية أسفل العينين، قال استشاري طب وجراحة العيون، إنه لا يمكن الوقاية منها في جميع الحالات لأن هناك أشخاص معرضين لظهورها أكثر من غيرهم، لكن يمكن للجميع اتباع روتين يومي خاص بالبشرة وفقًا لكل شخص من الطبيب المختص، ويكون باستخدام منظفات طبيعية ولطيفة على البشرة كالمقشرات ووضع واقي الشمس، إضافة إلى البعد عن استخدام الأدوية والمراهم الموضعية التي تحتوي على مادة «الريتينويد» إلا تحت إشراف طبي.