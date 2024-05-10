في ذكرى رحيلها.. مسيرة فنية قصيرة للفنانة هالة فؤاد (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «ذكرى رحيل هالة فؤاد.. مسيرة فنية قصيرة خطفت قلوب معجبيها».

تحلُ اليومُ ذكرى وفاة الفنانة هالة فؤاد التي رحلت عن عالمنا في الـ10 من مايو عام 1993، وكان لديها وجه جميل يشع بهجة مما جعلها تصل إلى قلوب المشاهدين بكل سهولة.

هالة فؤاد تنحدر من أسرة فنية

وُلدت هالة فؤاد في 26 مارس لأسرة فنية ووالدها المخرج أحمد فؤاد وقدمت أدوارا صغيرة وبدأت رحلتها الفنية بعمر عامين في فيلم العاشقة حتى شاركت في فيلم مين مجنن مين مع محمود ياسين وحسين فهمي، ثم انطلقت مسيرتها.

وشاركت الفنانة الراحلة في عدد من الأعمال المهمة أبرزها حالة الجوهري، المليونيرة الحافية، السادة الرجال، عاصفة من الدموع، وفيلم الحدق يفهم الذي عملت فيه مع والدها المخرج أحمد فؤاد، وقدمت فيه عددا من الرقصات والأغنيات بصوتها.