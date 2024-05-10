تحذير لـ4 فئات من تناول فاكهة الكانتلوب.. تؤدي لمخاطر صحية

فاكهة الشمام أو الكنتالوب من الفواكه الصيفية التي يحبها الكثيرون؛ لما تتميز به من مذاق لذيذ منعش، ولما يحتوي عليه من الفيتامينات، والمعادن الضرورية للجسم؛ إذ يساعد تناوله على تحسين وظائف مختلف أجزاء الجسم، خاصة العظام والعضلات، وفقًا لما أكده تقرير طبي نُشر بموقع medicalnewstoday.

فوائد الشمام للصحة

فوائد عديدة يحققها الشمام للجسم، حسب التقرير الطبي، إذ يحتوي الشمام على مادة البيتا كاروتين، وهو مادة صبغية تتحول إلى فيتامين A المفيد لصحة العين، كما تعتبر البيتا كاروتين مضاد أكسدة قوي، يساهم في مقاومة الجذور الحرة التي تهاجم الخلايا في الجسم وتسبب العديد من الأمراض المزمنة، بما في ذلك السرطان.

ويحتوي الشمام على نسبة عالية من الماء، ما يساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم طوال اليوم ويحسن عملية الهضم، وسلامة الكليتين، ويساعد الجسم كذلك في الحفاظ على ضغط الدم ، كما يعتبر الشمام من الفاكهة الغنية بالألياف التي تساعد في ترطيب المعدة، وبالتالي الوقاية من الإمساك، ومن فوائده الهامة أيضًا قدرته على مكافحة الالتهابات في الجسم.

4 فئات ممنوعة من تناول الشمام

ورغم الفوائد العديدة التي يحققها الشمام للجسم، أشار الدكتور محمد إسماعيل، استشاري الباطنة والجهاز الهضمي، خلال حديثه لـ «الوطن»، إلى 4 فئات ممنوعة من تناول الشمام؛ حتى لا تسبب الضرر لنفسها، وهي كالتالي:

أولا: مرضى الكلى المزمن وذلك بسبب محتواه العالي من البوتاسيوم، وبالتالي يحدث صعوبة طرد الكليتين لديهم للنسبة الزائدة منه.

ثانيا: مرضى القولون العصبي لاحتوائه على نسبة عالية من سكر الفركتوز الذي يتسبب ببعض الاضطرابات الهضمية مثل انتفاخ البطن وتقلصات المعدة.

ثالثا: مرضى ارتفاع ضغط الدم الذين يتناولون مثبطات الإنزيم المحول للانجيوتنسين لخفض ضغط الدم ما قد يحدث اضطرابا خطيرا في ضربات القلب.

رابعا: مرضى فرط بوتاسيوم الدم لأنه قد يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية.