أطعمة لتحسين عملية الهضم.. «تخلص من الشعور بالامتلاء ونام مرتاح»

عسر الهضم مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص، خاصة في الأعياد والمناسبات نظرا لتناول المخبوزات والكثير من الأطعمة، ويشعر البعض بانزعاج في الجزء العلوي من البطن والامتلاء، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير الأطعمة التي تعمل على تحسين عملية الهضم.

أطعمة لتحسين عسر الهضم

وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة جيهان فؤاد، عميد المعهد القومي للتغذية السابق، استشاري التغذية العلاجية وتغذية الأطفال، في مقطع فيديو نشر عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من عسر الهضم نتيجة تناول الأدوية التي تؤثر على المعدة خاصة كبار السن، ما يؤدي إلى صعوبة في الهضم، لذلك ينصح بضرورة تناول الأطعمة التي تحتوي على البكتيريا النافعة مثل الزبادي، مع الابتعاد عن تناول الأكلات المسبكة.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية بتناول الأطعمة المسلوقة، والابتعاد عن الخضروات التي تحتوي على القشور مثل البسلة خاصة كبار السن والحوامل كونها تسبب عسر هضم.

نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي

وقدمت وزارة الصحة والسكان نصائح لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، ومنها تناول الوجبات الصغيرة لإتاحة فرصة لعملية الهضم الجيد، ويفضل مضغ الطعام جيدا، فضلا عن شرب كميات مناسبة من الماء للحفاظ على نشاط الجسم وتجنب الكسل والخمول.

ومن ضمن النصائح التي قدمتها وزارة الصحة لتجنب اضطرابات الجهاز الهضمي، عدم الإفراط في تناول الحلويات والدهون الحيوانية وأيضا تجنب الإفراط في شرب المشروبات الغازية وتناول الزبادي، لاحتوائها على البكتيريا النافعة، فضلا عن ممارسة الرياضة المناسبة للحالة الصحية مثل المشي وغيرها من الرياضة.