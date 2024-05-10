فرصة عمل براتب مجزي ونسبة من الأرباح.. اعرف الشروط وطرق التقديم

تواصل وزارة الشباب والرياضة، الإعلان عن فرص العمل المتاحة للشباب والخريجين في مختلف الهيئات والشركات الخاصة، منها وظائف متاحة يمكن التقديم عليها في شركة ديسكي للأثاث المكتبي والديكور والتشطيبات.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، تفاصيل الوظائف المتاحة في شركة الأثاث والديكورات، وهي كما يلي:

وظائف متاحة في شركة أثاث وديكورات

تطلب الشركة للتعين بها وظيفة مسؤول علاقات عامة، وإليك مهام العمل:

- تخطيط استراتيجيات وحملات الدعاية.

- كتابة وإنتاج العروض التقديمية والمقالات والنشرات الصحفية ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي.

- تطوير حملات العلاقات العامة واستراتيجيات العلاقات الإعلامية.

- التعاون مع الفرق الداخلية، مثل التسويق، والحفاظ على التواصل المفتوح مع الإدارة العليا.

- تحرير وتحديث المواد الترويجية والمنشورات: الكتيبات، ومقاطع الفيديو، ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك.

- إعداد وتوزيع البيانات الصحفية.

- تنظيم المؤتمرات الصحفية والعمل كمتحدث باسم الشركة.

- البحث عن فرص للشراكات والرعاية والإعلان.

- الرد على الاستفسارات من وسائل الإعلام والجهات الأخرى.

- تتبع التغطية الإعلامية ومتابعة اتجاهات الصناعة.

- إعداد وتقديم تقارير العلاقات العامة.

- إدارة قضايا العلاقات العامة.

مكان العمل: مدينة نصر.

شروط التقدم للوظيفة

مؤهل عالي درجة البكالوريوس.

أنثى فقط.

الخبرة تبدأ من 1 إلى 3 سنوات.

اللغة الإنجليزية جيدة.

الحد الأقصى للعمر 33 سنة.

الراتب مجزي بالإضافة إلى الحصول على فوائد ونسب أرباح.

ساعات العمل 8 ساعات.

يومان إجازة.

إذا كنت مهتما يرجى إرسال سيرتك الذاتية المحدثة عبر (cv@tawarwghayar.com).