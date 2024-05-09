وظائف «الشباب والرياضة» في 5 شركات متنوعة.. رواتب تصل لـ22 ألف جنيه

تحرص وزارة الشباب والرياضة دائما على توفير فرص عمل مناسبة للشباب في مختلف الأعمار، وتكون مناسبة من حيث مؤهلاتهم الدراسية والرواتب والحقوق والمميزات، وذلك بالتعاون مع العديد من المبادرات المجتمعية المهتمة بالتوظيف وشركات القطاع الخاص التي تطلب شباب للتوظيف.

تفاصيل وظائف الشباب والرياضة

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» وظائف الشباب والرياضة بالشركات والتي يمكن التقدم لها، والتخصصات المطلوبة وشروطها وكيفية التقديم، والتي تأتي على النحو التالي:

وظائف ممثلي مبيعات برواتب 4200 جنيه

وظائف ممثلي مبيعات داخلية، برواتب 4200 جنيه، وحوافز إضافية حتى 3 آلاف جنيه، بالشروط التالية:

- مستوى خبرة من سنة إلى ‎3 سنوات.

- ذكور فقط.

- معرفة الأساسية اللغة الإنجليزية.

- السن من 24 إلى 29 سنة.

- مستوى جيد في الحاسب الآلي.

- مايكروسوفت أوفيس أساسيات.

مميزات الوظيفة

يحصل المقبول بتلك الوظيفة على راتب يبدأ من 4 آلاف وحتى 4200 جنيه، واحتساب الوقت الإضافي، وتأمينات صحية واجتماعية.

للتقديم على الوظيفة، قم بالدخول إلى موقع توظيف مصر من هنـــــــا.

وظائف مندوب مبيعات

وتطلب إحدى الشركات شباب للتعيين مندوب مبيعات، والعمل العاشر من رمضان، بالشروط التالية:

- جميع المؤهلات عالي أو فوق متوسط.

- الحد الأقصى للسن 30 سنة.

- حسن المظهر.

- خبرة التي لا تقل عن سنة في المواد الغذائية.

الحقوق والمميزات

- راتب أساسي مجزي.

- إجازة أسبوعيا.

- تأمين اجتماعي.

- تأمين طبي خاص.

- حوافز مبيعات.

- منح بالأعياد.

للتقدم يرجى ملء الاستمارة التالية من هنــــــــــا

وظائف خالية بوكالات التسويق للمؤسسات

أوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل وظائف وكالة التسويق، حيث يمكن لمن تتوفر فيهم الشروط التالية التقدم للوظائف.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس.

- خبرة لا تقل عن عامين على كمشترٍ في مجال العقارات.

- مستوى متاز في اللغة الإنجليزية.

- ألا يزيد سن المتقدم للوظائف عن 35 عاما.

- مكان العمل في منطقة الشيراتون.

حقوق ومميزات الوظائف

- رواتب مجزية.

- ساعات العمل 8 ساعات، من الساعة 10 صباحا حتى 6:00 مساءً.

- يومان إجازة الجمعة والسبت.

- تأمينات اجتماعية وطبية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الإيميل التالي: cv@tawarwghayar.com.

وظائف بسلسلة مطاعم شهيرة

تطلب أحد المطاعم الكبرى في محافظة القاهرة والساحل الشمالي شباب للعمل في مجال تحضير «سندوتشات وبيتزا»، وذلك بلالشروط التالية:

- خبرة في هذا المجال تبدأ من سنة.

- مؤهل فوق متوسط.

- ذكور فقط.

- اللغة الانجليزية.

- السن من 21 إلى 30 سنة.

- الحاسب الآلي أساسيات.

- مايكروسوفت أوفيس أساسيات.

- 8 ساعات عمل وإجازة يوم واحد متغير في الأسبوع.

مميزات الوظيفة

- راتب أساسي: يبدأ من 3500 إلى 4500 جنيه.

- حوافز إضافية من 500 إلى 1000 جنيه.

- بدل تغذية بدل مادي.

- يُحتسب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات .

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة من هنــــــــــــــا.

وظائف برواتب 12 ألف جنيه

تطلب إحدى شركات القطاع الخاص موظفين للعمل مديري فرع في التجمع الخامس ، برواتب تصل إلى 12 ألف جنيه شهرياً، بالشروط التالية:

- خبرة في الإدارة أو الإشراف بين 5 و‎7 سنوات.

- السن من 30 إلى 45 سنة.

- مؤهل عالي.

- يستحسن أن يكون لديه خبرة في مجال الهايبر ماركت.

- إجادة التعامل مع الموظفين.

المميزات والحقوق

- الراتب الأساسي يبدأ من 9 آلاف وحتى 12 ألف جنيه.

- حوافز الإضافية من 500 إلى 1000 جنيه.

- احتساب الوقت الإضافي.

- توفير مواصلات.

- تأمينات صحية واجتماعية.

ويمكنك التقديم على هذه الوظيفة عن طريق زيارة موقع توظيف مصر.

وظائف في مجال الحسابات برواتب 22 ألف جنيه

تطلب إحدى شركات الأعمال الإدارية الكبرى، شباب للتعيين بمرتبات مجزية تصل إلى 22 ألف جنيه في مجال الحسابات، بالشروط التالية:

- العمل في منطقة أبو رواش بالجيزة.

- أن يكون حاصل على بكالوريوس تجارة.

- لديه خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

- الحد الأقصى للسن 32 عاما.

- مستوى جيد في اللغة الإنجليزية.

المميزات و الحقوق

- راتب 22 ألف جنيه بالإضافة إلى عمولات.

- 8 ساعات عمل يوميا.

- إجازات يومين أسبوعيا.

- توفير مواصلات.

كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم على الوظائف يرجي إرسال السيرة الذاتية المحدثة على الإيميل التالي: cv@tawarwghayar.com.