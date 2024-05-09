63 فرصة للجنسين.. تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة سوهاج

كشفت وزارة العمل، عن توفر 63 فرصة عمل للجنسين بمحافظة سوهاج، وذلك ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، التي تصدرها الوزارة في إطار خطتها للقضاء على البطالة، وتشجيع الشباب على العمل في مجال القطاع الخاص.

وتنشر «الوطن» في السطور الآتية، كل ما تريد معرفته عن وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة سوهاج، وطريقة التقديم لها، والعنوان، وذلك في ظل الخدمات المقدمة لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

وظائف وزارة العمل 2024 في سوهاج

ووفقًا لبيان وظائف وزارة العمل 2024 في سوهاج، تتوفر نحو 63 فرصة للجنسين من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، وذلك داخل سلسلة مطاعم الكشري الشهيرة بميدان الثقافة شارع الأشراف بمدينة سوهاج.

وظائف سوهاج 2024

وتضمنت وظائف سوهاج 2024 لحملة المؤهلات العليا، توافر 4 فرص عمل مدير محل، و4 مساعد مدير، و5 كاشير.

وظائف خالية في سوهاج للدبلومات

فيما أعلنت وزارة العمل عن توافر وظائف خالية في سوهاج للدبلومات والتي تتضمن الآتي:

15 أستيورد.

10 كابتن صالة.

10 ويتر.

10 مندوب توصيل.

5 معبئ طلبات.

شروط وظائف سوهاج اليوم

وفيما يخص شروط وظائف سوهاج، فإنّها تتطلب الحصول على مؤهل عالي أو متوسط مناسب للوظيفة المتقدم لها، وألا يزيد عمر المتقدم عن 35 سنة، من الجنسين، بينما يحدد الراتب حسب المقابلة، حيث يتم التقدم لتلك الوظائف من خلال الاتصال بالمدير المسؤول الطاهر محمد عبر الرقم «01285295929».

تطبيق الحد الأدنى للأجور

وكانت وزارة العمل، قد أعلنت في بيان سابق لها، أنّ تلك الوظائف تكون برواتب مجزية يجرى تحديدها حسب المقابلة ويطبق عليها الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن توفير تأمين اجتماعي وصحي، ويستمر التقديم لها خلال شهر مايو الجاري، من خلال مديرية العمل بالمحافظة، أو عبر التواصل مع المدير المسؤول المرفق رقمه في كل إعلان على حدة.