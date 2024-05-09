براتب يصل لـ 12 ألف جنيه.. وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة أسيوط

رواتب تصل إلى 12 ألف جنيه، فضلًا عن تأمينات اجتماعية وطبية، تلك أبرز مميزات وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة أسيوط، والتي أعلنت عنها ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، وبلغ عددها نحو 222 فرصة عمل للفتيات والشباب من حملة مختلف المؤهلات العليا والمتوسطة، ولمختلف الأعمار.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل وظائف وزارة العمل 2024 بمحافظة أسيوط والتي تتضمن وظائف أسيوط للبنات 2024، ووظائف خالية في أسيوط للدبلومات، وكيفية التقديم لها، وأماكنها.

وظائف وزارة العمل 2024 في أسيوط

يبلغ عدد وظائف وزارة العمل 2024 في أسيوط نحو 222 وظيفة داخل 12 شركة ومؤسسة بالقطاع الخاص، يطبق عليها الحد الأدنى للأجور، فضلًا عن تأمينات صحية واجتماعية.

وظائف وزارة العمل 2024 في أسيوط

وأعلنت وزارة العمل 2024، عن حاجة إحدى المؤسسات في ديروط بمحافظة أسيوط، لـ 5 أخصائي إئتمان من الجنسين شريطة أن يكونوا حاصلين على مؤهل عالي، وتتراوح أعمارهم بين 24 وحتى 30 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، ويتم التقديم من خلال المدير المسؤول سامي هارون عبر الرقم «01156649441».

وظائف أسيوط اليوم

ووفقًا لبيان وزارة العمل حول وظائف أسيوط اليوم، فإنّ إحدى مؤسسات التمويل بمدينة أسيوط، تعلن عن حاجتها لـ 50 أخصائي تمويل من حملة المؤهلات العليا وفوق المتوسطة، والمتوسطة، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 وحتى 35 سنة من الجنسين، فيما يتم تحديد الراتب خلال المقابلة.

وأوضحت وزارة العمل، أنّه يجرى تحديد مقابلات للمتقدمين في فرع أسيوط يوم الإثنين 13 مايو، وفرع أبنوب يوم الثلاثاء 14، وفرع القوصية يوم الأربعاء 15، وفرع ديروط يوم الخميس 16، على أن يكون التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول أحمد الشيخ «01280434414».

وظائف في أسيوط للبنات

كما تتوافر وظائف في أسيوط للبنات، إذ أعلنت مدرسة النصر بكوم أسفحت عن حاجتها إلى مُعلمة من خريجي كلية تربية طفولة يتراوح عمرها بين 20 وحتى 40 عامًا، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يكون التقديم من خلال المدير المسئول منى غبريال عبر الرقم «01222655834».

12 فرصة عمل في أسيوط

وذكرت إحدى جمعيات تنمية المجتمعات المحلية والمشروعات بأسيوط، حاجتها إلى 2 رئيس مجموعة، و10 مسؤول تمويل، من حملة المؤهلات العليا الذين لا تزيد أعمارهم عن 35 سنة من الجنسين، على أن يكون التقديم من خلال المدير المسئول علي هدية عبر الرقم «01140572971».

فرص عمل في أسيوط

وكشفت شركة تأمينات عن حاجتها لـ 5 أخصائي ائتمان من الجنسين شريطة أن يكونوا حملة مؤهلات عليا، وتتراوح أعمارهم بين 24 وحتى 30 سنة، إذ يحدد الراتب حسب المقابلة، على أن يكون التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول سامي هارون عبر الرقم «01156649441».

وظائف خالية في أسيوط للدبلومات

وتتوافر وظائف خالية في أسيوط للدبلومات داخل أحد مصانع المنتجات الطبية، إذ تطلب 10 عمال إنتاج، و2 مهندس جودة، وعاملة نظافة، لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، لمن تزيد أعمارهم عن 20 عامًا من الجنسين، على أن يكون التقديم من خلال الاتصال بالمدير المسؤول إيهاب جمال «01006295045».

فرص عمل في أسيوط

وتُبين شركة تمويل للمشروعات الصغيرة، حاجتها لـ 10 مسؤول تمويل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة من الجنسين للأعمار حتى 35 سنة، إذ يكون التقديم من خلال المدير المسؤول محمد عبد الرحمن «01092641267».

وأوضحت شركة للأبواب المصفحة، حاجتها إلى 4 نجار باب وشباك، و10 حداد ولحّام، و4 عامل نظافة، شريطة أن يجيدوا القراءة والكتابة، على أن يكون التقديم من خلال المدير المسؤول محمد «01000734032».

ولفتت مؤسسة تضامن بأبنوب، عن حاجتها لـ 80 أخصائي تمويل من الجنسين لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 35 سنة، إذ يجرى التقديم من خلال المدير المسؤول عمرو محمد عبر الرقم «01012144778».

وبحسب البيان، مصنع تعبئة وتغليف مشروبات غازية، عن حاجته لـ 6 مشرف مبيعات براتب 6 آلاف جنيه، و4 مهندس كهرباء براتب 12 ألف جنيه شريطة أن يمتلك خبرة، و3 فني كهرباء براتب يبدأ من 5 آلاف جنيه، وذلك لحملة المؤهلات العليا والمتوسطة، ويتم التقديم عبر الإتصال بالمدير المسؤول محمد محمود عبر الرقم «01280888925».

وتطلب شركة منتجات طبية، 5 عمال إنتاج من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 35 سنة، ويتم التقديم عبر الإتصال بالمدير المسؤول ندى حسام الدين، عبر الإتصال بالرقم «01068484158».

كما تحتاج شركة تمويل مشروعات متناهية الصغر بأبنوب، إلى 10 أخصائي تمويل من حملة المؤهلات العليا من الجنسين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 وحتى 32 سنة، حيث يتم التقديم من خلال الاتصال بالمسؤول عبد الباقي عبر الرقم «01101040986».