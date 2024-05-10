فيلم السرب يحقق 1.6 مليون جنيه في دور العرض خلال 24 ساعة

يواصل فيلم السرب تصدر قائمة الإيرادات بشباك التذاكر في دور العرض السينمائية منذ طرحه، وهو من بطولة الفنان أحمد السقا، وعدد كبير من النجوم.

فيلم السرب يتصدر قائمة الإيرادات

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم السرب جاء في المركز الأول أمس الخميس 9 مايو، حيث حقق إيرادات بلغت مليون و600 ألف جنيه.

أبطال فيلم السرب

يذكر أن فيلم السرب يشارك فيه عدد كبير من الفنانين، بينهم أحمد السقا ودياب وكريم فهمي وشريف منير وأحمد حاتم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

وينافس فيلم السرب في شباك التذاكر بجانب فيلم شقو للفنان عمرو يوسف، وفاصل من اللحظات اللذيذة للفنان هشام ماجد، وعالماشي بطولة علي ربيع.