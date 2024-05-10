عمر عبد الحليم: كتابة سيناريو فيلم «السرب» استغرقت شهورا من البحث

أعرب المؤلف عمر عبد حليم عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية تجاه فيلم «السرب»، الذي يٌعرض حاليا بدور العرض محققا أعلى الإيرادات.

عمر عبد حليم: سعيد جدا بردود الأفعال تجاه فيلم السرب

وقال عمر عبد حليم في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «سعيد جدا بردود الأفعال تجاه فيلم السرب، حيث إن كواليس كتابة سيناريو الفيلم كانت عبارة عن رحلة بحث ودراسة استغرقت شهورا كثيرة، لأنه عمل صعب جدا وصعوبته تكمن في حساسية القصة وأطرافه والخطوط الدرامية المتعددة».

وأضاف «حليم»: «كما أن طبيعة الفكر الإرهابي داخل الفيلم هي الأخرى استغرقت دراسة كبيرة مني، فجميع الخطوط في الفيلم استغرقت بحث دقيق ودراسة استطعت خلالها نسخ هذه الخيوط التي ظهرت للجمهور».

أبطال فيلم السرب

يشارك في بطولة الفيلم عدد كبير من النجوم، بينهم أحمد السقا، محمد ممدوح، كريم فهمي، دياب، هند صبري، محمود عبدالمغني، نيللي كريم، شريف منير، صبا مبارك، وعدد آخر من الفنانين، تأليف عمر عبدالحليم، إخراج أحمد نادر جلال.