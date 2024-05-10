تاريخ دعم واشنطن لإسرائيل في حرب الإبادة الجماعية.. أسلحة وقنابل وطائرات

قدمت الولايات المتحدة الجزء الأكبر من المساعدات التي وصلت لدولة الاحتلال طوال تاريخها القصير، واعتمدت بشكل رئيسي على الأموال والأسلحة الأمريكية.

صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية نشرت تقريرًا مطولًا عن كمية الأسلحة التي أمدت بها واشنطن قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب الإبادة الجماعية التي تشنها على الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة، كما يلي:

أبرز المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل

1- وافقت الإدارة الأمريكية على بيع ما يقرب من 14 ألف خرطوشة ومعدات ذخيرة دبابات لإسرائيل، بقيمة 106.5 مليون دولار.

2- وافقت على بيع قذائف مدفعية 155 ملم ومعدات ذات صلة بقيمة 147.5 مليون دولار وتجاوز البيت الأبيض موافقة الكونجرس على كلا البيعتين من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

3- أطلع المسؤولون الأمريكيون الكونجرس على أكثر من 100 معاملة أخرى تندرج تحت مبلغ محدد بالدولار مطلوب للإخطار به.

4- باعت واشنطن ذخائر دقيقة التوجيه، وقنابل ذات قطر صغير، وصواريخ خارقة للتحصينات، وغيرها من المساعدات الفتاكة، حسبما قال أشخاص مطلعون على الإحاطات الإعلامية لصحيفة واشنطن بوست في مارس الماضي.

5- استخدمت الأسلحة الأمريكية الصنع على نطاق واسع في غزة منذ 7 أكتوبر على الرغم من أنه ليس من الواضح متى تم شراؤها أو تسليمها.

6- قال محللون مستقلون إن العديد من الأسلحة المستخدمة في غزة تبدو وكأنها قنابل تزن 1000 أو 2000 رطل مثل مارك 84 ، والتي يمكن تحديثها وتحديثها باستخدام مجموعات JDAM «ذخائر الهجوم المباشر المشترك» المصنعة من قبل بوينغ لتصبح أسلحة دقيقة.

7- في مارس سمحت إدارة بايدن بنقل 1800 قنبلة MK84 زنة 2000 رطل و500 قنبلة MK82 زنة 500 رطل، «الرطل =0.4 كيلو جرام».

8- سمحت وزارة الخارجية أيضًا بنقل 25 طائرة مقاتلة ومحركات من طراز F-35A، حسبما صرح مسؤولون أمريكيون لصحيفة واشنطن بوست في أواخر مارس.

9- تحتفظ الولايات المتحدة بمخزون من الأسلحة في إسرائيل، يُعرف باسم مخزون احتياطي الحرب لإسرائيل منذ التسعينيات.

10- سحب الجيش الأمريكي قذائف 155 ميليمتر من مخزونه لإرسالها إلى الاحتياطيات الأمريكية في أوروبا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022، وبعد 7 أكتوبر، تم إعادة توجيه العديد من القذائف المخزنة إلى قوات الدفاع الإسرائيلية.