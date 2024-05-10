«صحة مطروح» تنظم قافلة طبية في العلمين لمدة يومين

تنظم مديرية الصحة بمطروح قافلة طبية علاجية بمدينة العلمين، على مدار يومين، تنفيذا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، لتقديم الخدمات العلاجية المجانية والوصول لكل المناطق والقرى والتجمعات الأكثر احتياجًا وتيسيرا عليهم.

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن القافلة تضم العديد من التخصصات الطبية منها أمراض الأطفال وأمراض الباطنة والجراحة العامة وخدمات تنظيم أسرة وأمراض النساء والتوليد، بالإضافة إلى الأسنان.

تخصصات طبية والعلاج بالمجان

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أنه يجري تنظيم جميع الكشوفات الطبية بقافلة مدينة العلمين من خلال نخبة من الأطباء المتخصصين والمهرة، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الطبية اللازمة للحالات الملحة، بينها إجراء جميع الفحوصات الطبية، والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمرضى بالمجان.

استكمال العلاج لبعض الحالات في المستشفيات

وأشار وكيل وزارة الصحة بمطروح إلى أن القافلة تعمل على مدار يومي 11 و12 مايو الجاري، ويجري تحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، كما أن هذه القوافل الطبية تعمل تحت إشراف وتنسيق الدكتور حجازي أحمد منسق القوافل العلاجية بصحة مرسى مطروح، وتأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة بهدف توفير الرعاية الطبية للمواطنين من أهالي محافظة مطروح.

وأعلن وكيل الوزارة أنه جرى الانتهاء من جميع التجهيزات والإعداد الشامل للقافلة الطبية بشكل جيد، لافتا إلى أن جهود الدولة واضحة في إطلاق الحملات والمبادرات والقوافل الطبية في القرى والمراكز بمحافظة مطروح، وتوفير العلاج اللازم للمرضى حرصا على تخفيف العبء عن كاهلهم بتوجيهات من القيادة السياسية.