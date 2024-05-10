اعتماد المخططات التفصيلية في قرى 4 مراكز بالبحيرة

اعتمدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، المخطط التفصيلي لـ6 قرى بنطاق 4 مراكز، في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنظيم أعمال البناء، والقضاء على العشوائيات والبناء المخالف، واستيعاب الزيادة السكانية واستكمال أعمال التطوير والتنمية بكافة مدن ومراكز المحافظة.

اعتماد المخططات التفصيلية في البحيرة

وجاءت المخططات التفصيلية على النحو التالي:

اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي الملقة التابعة للوحدة المحلية لقرية زهرة وقرية التمامة التابعة للوحدة المحلية لقرية منشأة بولين بكفر الوار.

اعتماد المخطط التفصيلي لقريتي فرنوي التابعة للوحدة المحلية لمحلة فرنوي وقرية أم حكيم التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة بشر بشبراخيت.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية الحرفة التابعة للوحدة المحلية لقرية بركة غطاس بأبو حمص.

اعتماد المخطط التفصيلي لقرية منشأة ثروت التابعة للوحدة المحلية لقرية النمرية بمركز أبو المطامير.

مواجهة البناء العشوائي

وقالت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط والتنمية العمرانية بمحافظة البحيرة، إنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية وعرض جميع التظلمات المقدمة من المواطنين خلال الفترة القانونية والبت فيها من خلال لجنة المخططات التفصيلية المشكلة بالقرار رقم 1093 لسنة 2016 وذلك وفقًا لأحكام القانون 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما للعمل بموجبهم قانونا، للحد من البناء العشوائي.

وأشارت مدير عام التخطيط إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية المختصة واعتمادها في ضوء المخططات الاستراتيجية المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني.