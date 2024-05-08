ضبط حشيش بقيمة مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في البحيرة

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عملها الدؤوب لحماية مصر وشعبها من مخاطر المخدرات، واستهداف بؤر إجرامية جديدة، بالقبض على عنصرين إجراميين يروجان لمخدر الحشيش في محافظة البحيرة.

وكشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، ومديرية أمن البحيرة، عن قيام عنصرين إجراميين «لأحدهما معلومات جنائية»، بالاتجار في مخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذان من دائرة مركز شرطة أبوالمطامير، مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما، وبحوزتهما كمية لمخدر الحشيش وزنها 15 كيلوجراما، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ1,050 مليون جنيه تقريبا.