«تموين البحيرة»: تحرير 14 محضرا للمخالفين في حملات رقابية على الأسواق

نفذت مديرية التموين بمحافظة البحيرة، الأربعاء، حملة تموينية مكبرة، لضبط الأسعار ومراقبة جودة المنتجات المعروضة في الأسواق.

نتائج الحملات التموينية في البحيرة

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر لأحد مصانع تعبئة الشعرية المقلية لعدم وجود سجل صناعي خاص بالمصنع، وتم التحفظ على كمية شعرية مقلية مختلفة الأنواع والطعوم من المواد الخام والمنتج النهائي.

وجرى تحرير محضر لأحد المخازن لحيازته كمية من ملح الطعام المجهول المصدر، وتم التحفظ على كمية من الملح تقدر 2 طن وذلك لحين صدور قرار بشأنها، وفق بيان لمديرية التموين.

وحررت الحملة التموينية محضر لأحد محلات السجائر لقيامه ببيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على كمية من السجائر لحين صدور قرار بشأنها.

كما تم تحرير 4 محاضر لمحلات السوبر ماركت، وأنشطة أخرى لعدم الإعلان عن أسعار السلع لجمهور المستهلكين.

وشهدت مدينة أبو حمص بمحافظة البحيرة تنفيذ حملة تموينية، أسفرت عن تحرير 7 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية والمخابز البلدية لإنتاج خبز ناقص الوزن وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.