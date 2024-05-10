كاتب صحفي: المفاوض المصري تعامل مع حماس وإسرائيل بذكاء لإنهاء الصراع

قال الكاتب الصحفي علي السيد، إن المفاوض المصري تعامل مع حماس وإسرائيل بشكل ذكي، لأن كل طرف متشبث بمواقفه السياسية ويريد تحقيق إنجازات سياسية حتى ولو على حساب دمار الأبرياء، والقاهرة تبذل مجهودا جبارا على كل المستويات من أجل إنهاء الصراع في غزة قبل تحوله لصراع إقليمي كبير.

وأضاف السيد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أنه من الواضح أن هناك أطرافا لا تريد السلام أو استقرار المنطقة، وفي المقدمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يقف عقبة أمام أي عملية سلام، لأنه دائما وأبدا يضع تفاصيل كثيرة عند الاقتراب من الوصول إلى اتفاق.

نتنياهو يريد إنقاذ نفسه في غزة

وأشار إلى أن نتنياهو لديه أزمات كثيرة داخلية، ويبحث عن إطالة أمد الحرب لتستمر حكومته أطول فترة ممكنة، على أمل أن يحقق بعض النجاحات أو الانتصارات في غزة وهي مسائل رمزية أكثر منها إنجازا في الواقع.

مصر تتصدى لخطة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية

ولفت إلى أن التدمير الكلي للقطاع من الواضح للغاية أن الهدف منه تحويله إلى منطقة غير صالحة للسكن، لتهجير السكان من الشمال للوسط إلى الجنوب، ومصر وقفت أمام مشروع التهجير حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية، والرئيس عبد الفتاح السيسي وضع خطوط حمراء منذ البداية أمام هذا الأمر.