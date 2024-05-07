فوائد مذهلة يحققها المساج العلاجي لمرضى الاكتئاب.. هتنام مرتاح

المساج وسيلة علاجية تستخدم بشكل شائع في كثير من دول العالم، لعلاج مشكلات عديدة، كآلام العضلات وتشنجها، وكذلك يعتبر وسيلة فعالة لعلاج التوتر والاكتئاب وتحسين الصحة النفسية والعقلية، وفقًا لما ذكره تقرير طبي نُشر بموقع «verywellmind» المتخصص علم النفس والصحة العقلية.

المساج والتخلص من مشكلات النوم

يشير التقرير الطبي، إلى أن المساج يساعد بشكل كبير على التخفيف من الأعراض المرتبطة بالقلق والاكتئاب، إذ يساهم في تخفيف الإرهاق والخمول الذي يصيب جسد كل من يعاني من الاكتئاب، وكذلك يساعد على تخفيف مشكلات الأرق والنوم؛ لأن التدليك يعطي للعقل والجسد إحساس كبير بالراحة والاسترخاء، بالتالي يغفو الشخص بعمق.

تحسين الحالة النفسية

تقول الدكتورة ريهام عبد الرحمن، استشاري الصحة النفسية، إن التدليك أو المساج يساهم في تقليل مستويات هرمون الكورتيزول الذي يسبب التوتر في الجسم، كما يساعد على زيادة مستويات هرموني السيروتونين والدوبامين، ما يُحسن الحالة النفسية.

التخلص من الأفكار السلبية

وتضيف ريهام خلال حديثها لـ«الوطن»، أن التدليك يساهم أيضًا في التخلص من الأفكار السلبية التي يعاني منها بعض الأفراد، وتسبب لهم الخوف والارتباك، متابعة: «لا يحقق المساج راحة للعضلات والمفاصل فقط، بل يساهم في راحة عقل ونفس الإنسان الذي يعاني من الاكتئاب والتوتر».

المساج وتحسين الدورة الدموية

يساهم المساج في تحسين الدورة الدموية من خلال تعزيز تدفق الدم إلى العضلات والأنسجة، ومن ثم يصل الأكسجين والمواد المغذية الأساسية إلى الدماغ، مما يعزز وظائف المخ المثلى.

ولتحقيق أقصى استفادة من المساج، يُفضل إجرائه في الصباح، واستخدام أحد الزيوت العطرية التي تساعد على راحة واسترخاء الجسم كزيت اللافندر، مع أهمية ضبط عملية التنفس أثناء المساج، والاستحمام بالماء الدافئ فور الانتهاء منه.