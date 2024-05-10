رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية.. فرصة مناسبة لنزول البحر

أعلنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية شرقا وغربا، تزامنا مع هدوء واستقرار حالة البحر اليوم.

وأكدت «مصايف الإسكندرية»، في بيان صادر اليوم، أن رفع الرايات الخضراء على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع عطلة نهاية الأسبوع «الويك إند» أمر مميز كونه يعطي فرصة للمواطنين للنزول إلى البحر والاستمتاع بالأجواء.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب بيان «المصايف»، فإن طقس الإسكندرية مميز ويشجع المواطنين للتوافد على البحر، حيث تبلغ درجة الحرارة 27 مئوية، مع هدوء الأمواج، ورفع الراية الخضراء على شواطئ الإسكندرية.

واجبات المصطافين في الإسكندرية

وحذرت «مصايف الإسكندرية» من رمي المخلفات داخل مياه البحر أو على الرمال والحفاظ على نظافة الشاطئ، وعدم الخروج من الشاطئ بملابس البحر حفاظاً على الآداب العامة.

حقوق المصطافين في الإسكندرية

كما كشفت عن حقوق المصطافين وضرورة التمسك بها، أبرزها مجانية دورات المياه ووحدات تغيير الملابس وعدم دفع الإكراميات للعاملين والاتصال على الأرقام المعلنة فور التعرض لأي استغلال، مع استمرار التأكيد على وجود مفتشين من الإدارة في الشواطئ بشكل دوري.