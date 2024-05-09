قبل بداية المصيف.. 5 حقوق للمصطافين على شواطئ الإسكندرية «تمسك بحقك»

أيام وينطلق مصيف 2024 على شواطئ الإسكندرية، وتحديدًا بنهاية شهر مايو الجاري، إذ يزداد الإقبال على شواطئ المدينة الساحلية بعد انتهاء امتحانات النقل الحالية، الأمر الذي تبعه إعلان الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بعروس البحر المتوسط عن «حقوق المصطافين» على البحر لعدم الاستغلال.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل حقوق المصطافين على شواطئ الإسكندرية والتي أقرتها إدارة المصايف في الإسكندرية تحت شعار «تمسك بحقك» وذلك لضمان مصيف مميز.

سعر تذكرة شواطئ الإسكندرية «شامل»

- سعر التذكرة يشمل الدخول للشاطئ والحصول على كرسي وشمسية واحدة لكل أربع أفراد واستعمال دورة المياه وغرفة خلع الملابس .

- سعر التذكرة المدون عليها هو المعتمد رسميًا.. لا تدفع أكثر

- لدخول الشاطئ تذكرة واحدة فقط .

- أرفض تماما فرض الإكراميات وأعمال البلطجة.. وكلمنا فورا

- دورات المياه مجانا

التسكين في الصف الأول حق

- تمسك بحقك وتواصل مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فورا فى حالة رفض العمال تسكين حضرتك فى الصف الأول رغم استحقاقك لذلك

- يمكن استقبال كل الشكاوى والمقترحات على الأرقام التالية:-

01270746490

01289252668

01270477199

01119555946

أو على موقع الإدارة المركزية للسياحة و المصايف

Www.catr.gov.eg