الفنانة ريهام عبدالغفور تدعو لوالدها في يوم الجمعة

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على الدعاء لوالدها الفنان أشرف عبدالغفور في يوم الجمعة، من خلال مشاركة جمهورها بمنشور عبر خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

ريهام عبدالغفور تدعو لوالدها

وكتبت الفنانة ريهام عبدالغفور قائلة: «اللهم أته برحمتك ورضاك وقه فتنة القبر وعذابه وأته برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه إلى جنتك يا أرحم الراحمين».

يذكر أنّ الفنانة ريهام عبد الغفور قدمت مؤخرا فيلم ليلة العيد الذي شاركت من خلاله بجانب عدد من الفنانين من بينهم يسرا وعبير صبرى ونجلاء بدر وأحمد خالد صالح ومحمود حافظ وسميحة أيوب وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عبدالله، وإخراج سامح عبدالعزيز، وعُرض مؤخرًا ضمن فعاليات مهرجان أسوان في دورته الثامنة.