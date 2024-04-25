ريهام عبد الغفور عن تكريم المسرح القومي لاسم والداها: سيرتك حلوة وأثرك طيب

حرصت الفنانة ريهام عبدالغفور على توجيه كلمة الشكر والتقدير لكل من ساهم فى حفل تكريم اسم والدها الراحل الفنان أشرف عبدالغفور، والذي رحل عن عالمنا قبل أشهر قليلة وكان وداعه بمثابة الصدمة لكل محبينه وجمهوره.

رسالة مؤثرة من ريهام عبدالغفور لوالدها الراحل

وكتبت الفنانة ريهام عبدالغفور خلال منشور لها عبر حسابها الرسمي موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» قائلة: «من حفل تكريم أبويا حبيبي وأغلى إنسان ليا في الوجود.. سيبتنا يا حبيبي بس سيرتك الحلوة وأثرك الطيب النبيل عمره ما حيسيبنا».

وأضافت: «بشكر كل من ساهم في اليوم الجميل ده سواءً بالڤيديو أو بالحضور، وطبعا شكر خاص لأساتذتي المنظمين لليوم.. دكتور أشرف زكي والدكتور خالد جلال، والدكتور أيمن الشيوي، وزميلي وصديقي إيهاب فهمي، أسألكم الفاتحة والدعاء لأبي».

حفل تكريم المسرح القومي لاسم الراحل أشرف عبدالغفور

وكان المركز القومي للمسرح والفنون الشعبية والموسيقي، نظم مساء أمس احتفالية كبري في تكريم اسم الفنان الراحل أشرف عبدالغفور، بحضور أسرته وأولاده وأحفاده وعدد كبير من نجوم الفن من بينهم الفنان لطفي لبيب، محمد رياض، أحمد سلامة، محمد أبوداود، خالد جلال، سميرة عبدالعزيز، وعدد آخر من الفنانين.