سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة.. كم يبلغ الآن؟

يدخل الذهب عيار 21 في صناعة العديد من المشغولات الذهبية إلى جانب الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات من عيار 21، ويتابع أسعاره قطاع كبير من المواطنين من أجل التعرف على مستجدات أسعاره التي تتغير لحظيا، لذا تستعرض «الوطن» سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 10-5-2024 في محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وجاءت أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر، بحسب آخر تحديث كشفته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة مع بداية التعاملات الصباحية 3589 جنيهاً، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة مع بداية التعاملات الصباحية 3140 جنيها، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الجمعة مع بداية التعاملات الصباحية 2691 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة مع بداية التعاملات الصباحية 25 ألفا و120 جنيهًا، دون إضافة أسعار الضريبة والمصنعية.