كأفضل أداء أسبوعي.. ارتفاع سعر الذهب العالمي مع بداية تعاملات الجمعة

ارتفاعات حققها سعر الذهب خلال تعاملات الجمعة المبكرة، ليتجه بذلك إلى تسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ يوم 5 أبريل الماضي، خاصة بعدما أفادت البيانات الاقتصادية تعزيز الرهانات بأن البنك الفيدرالي الأمريكي من المحتمل أن يخفض سعر الفائدة.

ارتفع سعر الذهب بالمعاملات الفورية بنسبة 0.2%

ومع الساعات الأولى من يوم الجمعة، ارتفع سعر الذهب بالمعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجلا 2350.87 دولارا للأونصة، ذلك بعدما سجل أعلى مستوى له في أكثر من أسبوعين خلال وقت سابق، ومعه زادت الأسعار بنسبة 2.2% مع بداية الأسبوع، كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.7% مسجلا 2356.90 دولار.

أما وعن بيانات، أمس الخميس، فقد أظهرت بأن عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة زاد بأكثر من المتوقع خلال الأسبوع الماضي، فيما رجح المتعاملين بأن يبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دور التيسير النقدي خلال شهر سبتمبر، حيث يؤدي انخفاض سعر الفائدة تقليل كلفة الفرصة البديلة في حيازة المعدن الأصفر.

ضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم خلال الأشهر المقبلة

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، وفي أعقاب ذلك، فقد ذكرت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي بسان فرانسيسكو، الخميس، بأن هناك قدرا كبيرا بالضبابية في الولايات المتحدة حول اتجاه التضخم خلال الأشهر المقبلة.

أما وعن المعادن النفيسة الأخرى، فارتفعت الفضة بالمعاملات الفورية بنسبة 0.2% مسجله 28.38 دولار للأونصة، فيما تتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي من يوم 5 أبريل الماضي، فيما زاد سعر البلاتين بنسبة 0.6% إلى 983.78 دولار، هذا وقد صعد البلاديوم 0.5% إلى 971.50 دولار، وبهذا فيتجه المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية، بحسب «سكاي نيوز».