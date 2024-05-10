سعر الذهب الآن في سوق الصاغة.. يسجل 3090 جنيها للبيع

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا بين المواطنين، والأكثر مبيعًا في محلات الصاغة، نحو 3090 جنيها للبيع، و3110 جنيهات للشراء، خلال بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة 10-5-2024، وفق المعلن من قبل مؤسسة «جولد بيليون» العالمية.

سعر الذهب اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث أوضحته بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الجمعة في التعاملات الصباحية 3531 جنيهًا للبيع، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في بداية التعاملات 3090 جنيهًا للبيع و3110 جنيهات للشراء، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس في بداية التعاملات 2649 جنيها للبيع، و2666 للشراء قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2059 للبيع و2073 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 1766 جنيها للبيع و1777 للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة في بداية التعاملات 24 ألفا و880 جنيهًا، قبل احتساب سعري الضريبة والمصنعية.