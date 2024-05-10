«مستثمرو السياحة»: ارتفاع نسبة إشغال الفنادق في مرسى علم إلى 70%

قال الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعية مسثمرو السياحة بمرسى علم، إن نسب إشغال فنادق مرسى علم مع انطلاق الموسم السياحي الصيفي بداية مايو الجاري تبلغ نحو 70%، لافتا إلى أن غالبية السياح المتواجدين بمرسى علم قادمين من أوروبا، خاصة من ألمانيا والتشيك وبولندا وإيطاليا، موضحا أن تلك النسب تبدو جيدة بالقياس مع بداية فصل الصيف.

مطار مرسى علم يستقبل 160 رحلة في الأسبوع

وأضاف «عاطف» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مطار مرسى علم يستقبل حاليا نحو 160 رحلة أسبوعية من مختلف دول العالم، موضحا أن عدد الرحلات سيزداد خلال شهري يوليو وأغسطس المقبلين، مشيرا إلى أن عدد السياح الأجانب الذين قدموا للمدينة لقضاء إجازات الربيع بداية الشهر الجاري ونهاية شهر أبريل الماضي كان جيدا.

نسب الإشغال بفنادق الغردقة

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بمرسى علم، إلى أن نسب الإشغال بفنادق الغردقة حاليا تبلغ نحو 75%، لافتا إلى أن غالبية السياح المتواجدين في المدينة حاليا من السياح الألمان، موضحا أن المانيا هي أكثر دول العالم إرسالا للسياح إلى الغردقة منذ بداية العام الجاري.