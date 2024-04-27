فنادق مرسى علم تستقبل 8 آلاف سائح

استقبلت فنادق مرسى علم اليوم السبت، حوالي 8 آلاف سائح على متن 40 رحلة طيران، قادمة من مطارات أوروبا، وجرى استقبالهم بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة، وفق إجراءات وقائية واحترازية مشددة.

وصول آلاف السياح إلى مرسى علم

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن» إن فنادق مرسي علم استقبلت آلاف السياح من 10 جنسيات أوروبية في مقدمتهم السياح الألمان والتشيك والإيطاليين والبولنديين وذلك ضمن 159 رحلة طيران سياحية من المقرر وصولها على مدار الأسبوع الجاري بدءاً من اليوم وحتى نهاية الأسبوع.

استقبال السياح بفنادق مرسى علم

وأشار إلى أنه جرى استقبال السياح الأجانب بالورود والهدايا ومشروبات الضيافة لدى وصولهم الفنادق، وعمل برامج متنوعة ورحلات ترفيهية ومهرجانات متنوعة على الشواطئ وحمامات السباحة بصفة يومية، بهدف إدخال البهجة والسرور والفرحة على السياح الأجانب.

وشدد على ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق تزامنًا مع ارتفاع معدلات حركة الطيران السياحية الوافدة من مطارات أوروبا.