سائحون هولنديون يحتفلون بعيدهم الوطني في فنادق مرسى علم

احتفل عدد من السائحين الهولنديين في فنادق مرسى علم، بالعيد الوطني لبلادهم الذي يوافق 27 أبريل من كل عام، ويعرف بـ«عيد ميلاد الملك»، وشاركهم الاحتفال آلاف السياح من جنسيات أوروبية مختلفة وفرق الأنيميشن، وحرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.

وأوضح عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ فنادق مرسى علم نظمت احتفالًا خاصًا للسياح الهولنديين بمناسبة عيدهم الوطني، لافتاً إلى أنّ هولندا تحتفل بعيد ميلاد الملك وليم ألكساندر، وجرى تنظيم الألعاب والحفلات الموسيقية، فيما ارتدى السائحون الملابس البرتقالية وهي لون العائلة المالكة الهولندية، ورسموا الأعلام الهولندية على وجوههم.

احتفالات السائحين بالعيد الوطني لهولندا

وأضاف أنّ آلاف السياح الأجانب شاركوا في احتفالات اليوم الوطني لهولندا بفنادق مرسى علم، وجرى تصميم تورتة بعلم هولندا وعمل حلويات وفطائر غربية بمشاركة فرق الأنيميشن على أنغام الموسيقى وجرى التقاط الصور التذكارية.

وأكد «عثمان» أنّ الفنادق تحرص على تنظيم الاحتفالات بالمناسبات والأعياد الأوروبية المختلفة بهدف إدخال البهجة والسرور على السياح الأجانب وتنشيط السياحة في مرسى علم.

توافد السياح إلى مرسى علم

وأشار إلى توافد السياح الأجانب من جنسيات مختلفة عبر عشرات رحلات الطيران إلى مرسى علم، إذ تستقبل نحو 5 رحلات طيران أسبوعيًا تقل آلاف السياح، آتية من مطارات هولندا.