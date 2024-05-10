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ضبط 16 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الجمعة 10 مايو 2024
حملات مرورية - أرشيفية

حملات مرورية - أرشيفية

شنت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 16601 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

597 مخالفة السير بدون تراخيص

23 دراجة نارية مخالفة

8918 مخالفة تجاوز السرعة المقررة

20 مخالفة موقف عشوائي

386 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة

8 مخالفات شروط التراخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات