تعرف على حالة المرور في شوارع القاهرة والجيزة.. «كثافات أعلى الدائري»

استعرضت برنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين هالة الحملاوي وجومانا ماهر ومحمد الشاذلي، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، الحالة المرورية في الشوارع والميادين الرئيسية.

الحالة المرورية في القاهرة

ويشهد ميدان عبدالمنعم رياض، كثافات نسبية في شوارع متفرقة، وأخرى يوجد بها سيولة مرورية، أما طريق الكورنيش توجد كثافات مرورية من المظلات في اتجاه منطقة وسط البلد، كما أن طريق الكورنيش المتجه للمؤسسة تظهر به بعض الكثافات المرورية.

وتوجد كثافات مرورية أعلى كوبري أكتوبر مستمرة حتى العباسية، وأيضًا على محور النصر وصولا إلى المنصة، كما تظهر بعض الكثافات المتوسطة في الاتجاه الآخر إلى وسط المدينة وأيضا في شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر حتى منطقة الزاوية الحمراء.

الحالة المرورية في الجيزة

وتظهر بعض الكثافات المرورية أعلى الطريق الدائري قبل وبعد النزلات، كما بدأت تتكون كثافات أعلى محور 26 يوليو أمام القادم من ميدان لبنان من مدينة 6 أكتوبر، بينما الاتجاه الآخر توجد عليه كثافات نسبية تنتهي لدى مطلع الدائري من ميدان لبنان.