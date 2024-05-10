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«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار بالعملات الأجنبية بقيمة 15 مليون جنيه

كتب:

شريف سليمان
12:35 م | الجمعة 10 مايو 2024
اتجار بالعملة.. تعبيرية

اتجار بالعملة.. تعبيرية

قالت وزارة الداخلية إنه استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 15 مليون جنيه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم شريف سليمان