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دراما المتحدة

ضبط قضايا اتجار في العملة بـ17مليون جنيه 

كتب:

محمد بركات
12:47 م | الأربعاء 17 أبريل 2024
الداخلية

الداخلية

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بـ17مليون جنيه.

وأعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول، والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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بقلم محمد بركات