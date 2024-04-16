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دراما المتحدة

ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار بالعملة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:39 م | الثلاثاء 16 أبريل 2024
متهم- صورة أرشيفية

متهم- صورة أرشيفية

نجحت جهود الأجهزة الأمنية، بقطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في ضبط 23 مليون جنيه في قضايا اتجار في العملة الأجنبية خارج السوق المصرفية.

وأكدت وزارة الداخلية، في بيان لها، مواصلة الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج الإطار المشروع، لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

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بقلم محمد بركات