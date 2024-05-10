جامعة المنيا تحصد 4 مراكز متقدمة في مهرجان إبداع على مستوى الجمهورية

حققت جامعة المنيا، أربعة مراكز، خلال مُنافسات مهرجان إبداع في نسخته الثانية عشر، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة الجامعات والمعاهد والأكاديميات الحكومية والخاصة على مستوى الجمهورية، وذلك في المجالات الثقافية، والعلمية، والفنية.

جامعة المنيا تحصد أربع مراكز بمسابقة إبداع

وأوضح الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، في بيان، أن طلاب الجامعة استطاعوا حصد المركز الأول بمسابقة المراسل التلفزيوني، والتي فازت بها الطالبة نادين أسامة بكلية الآداب، قسم الإعلام، وفي مجال الفنون التشكيلية مُتخصص «نحت» فاز الطالب مينا رفعت، بكلية الفنون الجميلة، وفي مجال الفنون التشكيلية غير مُتخصص «تصوير» حققت الجامعة أيضاً المركز الثاني والذي حصلت عليه الطالبة علياء محمد، بكلية الحقوق، كما حصلت الجامعة على المركز الثاني في مجال الرواية، فاز به الطالب محمد إبراهيم، بكلية الآداب، لتحصد الجامعة أربع جوائز في أربع مُسابقات متنوعة.

رئيس الجامعة يهنئ الطلاب

وهنأ رئيس الجامعة، الطلاب الفائزين، مُشيداً بتميزهم وتمثيلهم المُشرف لجامعتهم، في مهرجان يُعد واحداً من أهم الفعاليات التي تحرص الدولة على إقامته؛ تقديراً منها للمتفوقين النابغين، والمبدعين والموهوبين في شتى المجالات.