9 معلومات عن سيارة نهاية العالم.. مواصفات خيالية وسعر مفاجأة

يتعرض البعض لكوارث طبيعية قد تؤدي إلى الوفاة، لذا صممت إحدى شركات السيارات الأمريكية، سيارة بمواصفات وتقنيات خاصة، لمواجهة الأزمات التي يعجز فيها البشر عن حماية أنفسهم، وهي غير قابلة للاختراق، إذ تتميز بمتانة غير عادية.

معلومات عن سيارة نهاية العالم

تسمى سيارة نهاية العالم لأنها تواجه الكوارث الكبرى خاصة الطبيعية مثل السيول المميتة، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

السيارة غير قابلة للاختراق بأي شكل، لذا فإن صاحبها يكون آمنًا بداخلها.

السيارة ذات تصميم بربري يعود إلى العصور الوسطى، لذا تتميز السيارة بمتانة غير عادية.

يصل سعرها إلى 160 ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 7 ملايين و584 جنيهًا مصريًا.

تتميز السيارة بمحرك «Hellcat V8» والذي ينتج 850 حصاناً.

تتسم السيارة بإطارات 40 بوصة وحافات 22 بوصة.

السيارة بطول 6.9 قدم وعرض 8.1 قدم، وقد تصل إلى طول 20 قدماً.

تسمح السيارة الضخمة بسعة سحب تصل إلى 15 ألف رطل.

تتميز السيارة بعجلات مفتوحة تستطع الانطلاق على ارتفاع عالي جدًا، يصل إلى 10 أقدام من الأرض.

تصميم سيارة بمواصفات خاصة لمواجهة الكوارث

أعلنت شركة سيارات أمريكية «Apocalypse Manufacturing»، عن تصميمها سيارة نهاية العالم، التي تشبه المركبة ولكن بشكل مختلف، يمكنها حماية الأشخاص بداخلها، من أي طوارئ أو كوارث طبيعية مثل السيول والزلازل والفيضانات.