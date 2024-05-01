تعطيل الدراسة بالرياض بسبب سيول السعودية.. أمطار غزيرة تغرق المركبات

حذرت الجهات السعودية المواطنين من طقس المملكة الذي شهد في الساعات الماضية تساقط أمطار غزيرة تسببت في امتلاء الشوارع بالمياه وغرق المركبات، مشيرة إلى ضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية سواء عن طريق تعليق الدراسة بمنطقة الرياض أو إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام.

إغلاق أنفاق طريق الملك فهد بالدمام

ومن جهتها، أغلقت أمانة المنطقة الشرقية أنفاق طريق الملك فهد بالدمام، بسبب شدة الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة؛ كإجراء احترازيّ لسلامة قائدي السيارات سالكي الطريق، مشيرة الجهات المعنية إلى استمرار مباشرة مواقع تجمعات المياه في الأماكن غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، مشددة على جميع المواطنين والمقيمين بعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

تعليق الدراسة بالرياض

وأعلنت إدارة تعليم منطقة الرياض تعليق الدراسة، وتحويلها عن بعد عبر المنصات المعتمدة لجميع الطلاب من الهيئتين التعليمية والإدارية في تعليم الرياض، وفقاً للبيان المنشور عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس»، وذلك بسبب الحالة المطرية التي كشفت عنها التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد السعودي.

تداول فيديوهات لأمطار مكة المكرّمة عبر منصات التواصل

وأشارت صحيفة «سبق» السعودية، إلى أن السيول المتساقطة دهمت محافظة الجموم- شمال مكة المكرّمة؛ ما تسبّب في جرف عددٍ من المركبات؛ إذ كشفت عدد من مقاطع فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي مياه الأمطار دهمت شوارع أبو شعيب بمحافظة الجموم بمنطقة مكة المكرّمة.

وعلق رواد مواقع التواصل على مقاطع الفيديو بأنهم لم يروا مثلها من قبل، ولاتزال الجهات المتخصصة تتابع الحالة وترفع حالة التأهب، فيما علقت الدراسة بعدد من المدارس.