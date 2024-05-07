«معلومات الوزراء»: «الطاقة الدولية» تتوقع بيع 17 مليون سيارة كهربائية بنهاية 2024

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن وكالة الطاقة الدولية تتوقع بيع 17 مليون سيارة كهربائية بنهاية عام 2024 عالميًّا، مقارنة بنحو 14 مليون سيارة كهربائية جرى بيعها في 2023، كما تتوقع أيضا أنه بحلول 2035 ستصبح كل سيارة يجري بيعها على مستوى العالم كهربائية.

ارتفاع الطلب سيؤدي إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية

وأوضح المركز، عبر الصفحة الرسمية له على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن واحدة من كل 5 سيارات كهربائية يتوقع بيعها بنهاية 2024 عالميا، مشيرا إلى ما يلى:

- 17 مليون سيارة كهربائية يُتوقع بيعها بنهاية 2024 عالميا.

- ارتفاع الطلب سيؤدي إلى إعادة تشكيل صناعة السيارات العالمية، على مدى العقد المقبل.

- 25 % زيادة في المبيعات خلال الربع الأول، مقارنة بالفترة نفسها من 2023.

- 14 مليون سيارة كهربائية زيادة في المبيعات خلال الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من 2023 .

- %40 زيادة في عدد نقاط الشحن العامة المثبتة على مستوى العالم في 2023، مقارنة بـ2022 .

- بحلول 2035 ستصبح كل السيارات على مستوى العالم كهربائية.