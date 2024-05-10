افتتاح مسجدين جديدين في مركزي سيدي سالم وكفر الشيخ

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين بمركزي سيدي سالم وكفر الشيخ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالمساجد مبنى ومعنى، والحرص المستمر على عمارة بيوت الله وتشيدها ومواكبة الجمهورية الجديدة، بتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

افتتاح مساجد جديدة

وتضمن افتتاح المساجد مسجد نصار بعزبة نصار بقرية الروضة بمركز سيدي سالم، ومسجد عزبة الكوم الكبير بعزبة الكوم بقرية إسحاقة بمركز كفر الشيخ.

التزام مساجد كفر الشيخ بخطبة الجمعة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة، والتي جاءت تحت عنوان «التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع»، كما تم الالتزام بالوقت المُحدد على مستوى المحافظة، ولم يتم رصد أي مخالفات.