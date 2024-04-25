تراجع الدولار عالميا قبل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار حول 105.8 نقطة، اليوم الخميس، مع تجنب المستثمرين إجراء رهانات كبيرة قبيل بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الأول، والتي قد تؤثر على توقعات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وتتطلع الأسواق أيضًا إلى تقرير مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي يوم الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، للحصول على مزيد من الأفكار حول اتجاهات الأسعار.

مؤشر الدولار عالميًا

وأظهرت البيانات الأخيرة أنَّ طلبيات السلع المعمرة الأمريكية تجاوزت التوقعات في مارس، في حين أشارت بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن نمو القطاع الخاص الأمريكي بدأ في التباطؤ الشهر الماضي.

وقلص المتداولون الآن رهاناتهم على تخفيضات أسعار الفائدة الفيدرالية هذا العام، لكنهم ما زالوا ينظرون إلى سبتمبر باعتباره البداية المحتملة لدورة التيسير.

وحافظ الدولار على انخفاضاته الأخيرة مقابل معظم العملات الرئيسية، وفي الوقت نفسه، ارتفع إلى أعلى مستوياته خلال 34 عامًا، مقابل الين الياباني، إذ ينتظر المستثمرون إشارات السياسة من بنك اليابان.

توقعات مؤشر الدولار

تاريخيًا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 نقطة في فبراير من عام 1985.

انخفض مؤشر DXY بنسبة 0.2233 أو 0.21% إلى 105.5859 نقطة يوم الخميس 25 أبريل من 105.8093 نقطة في جلسة التداول السابقة.

ومن المتوقع أنَّ يتمّ تداول الدولار الأمريكي عند 105.49 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «trading economics»، على أن يتمّ تداوله عند 108.39 نقطة خلال 12 شهرًا.