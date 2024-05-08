أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-5-2024 في مصر.. بكم الطن؟

شهدت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-5-2024 في مصر في مختلف المصانع والشركات، حالة من الاستقرار النسبي، بعد التراجع الذي شهدته أسعار مواد البناء أمس الثلاثاء، حيث يتابع أسعار الحديد قطاع كبير من المواطنين بشكل يومي للتعرف على مستجدات أسعاره.

سعر طن الحديد اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» سعر طن الحديد اليوم في مصر، بحسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

سعر الحديد الاستثماري اليوم

سجل سعر الحديد الاستثماري اليوم الأربعاء 41512 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز اليوم

وسجل سعر حديد عز اليوم الأربعاء 42867 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم عالمياً

وجاءت أسعار الحديد اليوم على المستوى العالمي كالتالي:

- متوسط سعر الحديد الخام 119 دولاراً للطن الواحد.

- متوسط سعر حديد التسليح 529 دولاراً للطن الواحد.

- متوسط سعر البليت 500 دولاراً للطن الواحد.

سعر الأسمنت اليوم

وسجل سعر الأسمنت الرمادي اليوم الأربعاء 2262 جنيهاً للطن الواحد، «سعر بيع المستهلك».