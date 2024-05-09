أسعار الحديد اليوم الخميس 9-5-2024 في المصانع والمخازن

سجلت أسعار الحديد اليوم الخميس 9-5-2024، نحو 37 ألفًا و300 جنيه بالنسبة للحديد الاستثماري، ويباع للمستهلك بـ38 ألفا و500 جنيه، وفق المعلن رسميًا على المنصات الرسمية للشركات ومصانع الحديد.

كما أعلنت شركة حديد عز، أسعار الحديد اليوم، نحو 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تنشر أسعار الحديد الاستثماري، وباقي الأنواع في السوق المصرية، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات.

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة .

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 500 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 550 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و550 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.