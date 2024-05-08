آخر تحديث.. أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-5-2024

أعلنت مصانع وشركات الحديد عن أسعار الحديد اليوم الأربعاء 8-5-2024، إذ سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 37 ألفًا و370 جنيها في المصنع، ويباع للمستهلك بـ38 ألفًا و400 جنيه، وفق المعلن رسميًا على المنصات الرسمية للشركات ومصانع الحديد.

وأعلنت شركة حديد عز عن أسعار الحديد اليوم وبلغت نحو 40 ألفا و700 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و500 جنيه للطن وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

ترصد «الوطن» أسعار الحديد الاستثماري، وباقي الأنواع في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

سجّل سعر حديد عز نحو 41 ألفًا و500 جنيه للطن للمستهلك، شاملا سعر ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألفًا و400 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة .

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 38 ألفًا و300 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 38 ألفًا و600 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

وبلغ سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألفا 300 جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 38 ألفا 350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 38 ألفًا و350 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.