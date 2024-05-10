«الداخلية» تشارك في أسبوع المرور العربي لرفع الوعي بأهمية احترام القواعد المرورية
كتب:
منى صلاح
03:45 م | الجمعة 10 مايو 2024
مشاركة وزارة الداخلية في أسبوع المرور العربي
انطلاقا من حرص وزارة الداخلية على المشاركة في الفعاليات الأمنية العربية، شاركت الوزارة في أسبوع المرور العربي الذي يهدف إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية احترام قواعد وضوابط المرور.
وحققت وزارة الداخلية خطوات ملموسة على طريق تطوير الخدمات المرورية والترخيصية، لتعتمد أكثر على التكنولوجيا الحديثة في متابعة الحالة المرورية وتقديم الخدمات، فضلاً عن جهود التوعية بقواعد المرور.