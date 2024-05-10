مترجم إشارة يتطوع لشرح خطبة الجمعة لذوي الهمم بقنا (فيديو)

على بعد أمتار من منبر مسجد ناصر وصف محافظة قنا، يقف محمد المنشاوي لترجمة خطبة الجمعة بلغة الإشارة، وهي خدمة تطوعية يقدمها لذوي الهمم من المصلين.

ويقول محمد منشاوي، إنه يعمل معلمًا في مدرسة للصم والبكم بقنا، وبدأ في ترجمة خطبة الجمعة عام 2018 لتلبية رغبة ذوي الاحتياجات الخاصة في ترجمة خطبة الجمعة إلى لغة الإشارة بعد موافقة من الجهات المحلية التي قدمت الدعم للفكرة.

إقبال عشرات المصلين من ذوي الهمم

يضيف منشاوي في تصريحات لـ«الوطن»، أن عدد كبير من ذوي الاحتياجات الخاصة من الصم والبكم يقبلون على الخطبة بلغة الإشارة، بعد أن كان محدودًا في البداية، حيث كان هناك عدد قليل من الصم والبكم ولكن مع انتشار الفكرة، زاد عدد المصلين بشكل كبير.

المسجد يستقبلهم لشرح الدروس الدينية

ويشير مترجم الإشارة، إلى أن عشرات المصلين من ذوي الهمم يشعرون بالسعادة والاهتمام ويترددون على المسجد قبل بدء الخطبة، لأنه أصبح السبب في تعليمهم أمور الدين، وجعلهم حريصين على أداء الصلاة وحضور الدروس الدينية.