سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024 بالبنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 10-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، 154.78 جنيه للبيع، و154.41 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة، في البنك الأهلي المصري نحو 153.45 جنيه للبيع، و152.43 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة، في بنك مصر نحو 154.85 جنيه للبيع، و154.59 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

فيما سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة، نحو 154.18 جنيه للبيع، و154.82 جنيه للشراء.