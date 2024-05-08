سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 8-5-2024 في البنوك

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 8-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال منتصف التعاملات اليومية، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري بنحو 154.78 جنيه للبيع، و154.41 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري نحو 153.45 جنيه للبيع، و152.43 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر نحو 154.85 جنيه للبيع، و154.59 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة بنحو 154.18 جنيه للبيع، و154.82 جنيه للشراء.