سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين 6-5-2024 في البنوك

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم الاثنين 6-5-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، وفقًا لآخر تحديثات عبر المواقع الرسمية لها على شبكة الإنترنت.

سعر الدينار الكويتي اليوم

ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية.

سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 156.13 جنيه للبيع، و155.41 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري بحوالي 156.06 جنيه للبيع، و155.46 جنيه للشراء.

سجل سعر صرف الدينار الكويتي في بنك مصر 155.99 جنيه للبيع، و155.59 جنيه للشراء.

سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة

جاء سعر صرف الدينار الكويتي في بنك القاهرة بحوالي 155.48 جنيه للبيع، و156.28 جنيه للشراء.