انطلاق البرنامج الصيفي للأطفال في مساجد المنوفية (فيديو)

استقبل مسجد سيدي خالد بقرية طوخ دلكة بمحافظة المنوفية، المئات من الأطفال ضمن برنامج لقاء الجمعة للأطفال، والذي تنظمه وزراة الأوقاف للتوعية الدينية للنشء، بحضور الدكتور حسام الشحيمي مدير الدعوة بمديرية الأوقاف، والشيخ ياسر غانم مدير إدارة أوقاف تلا، والشيخ السيد الشامي إمام وخطيب المسجد.

البرنامج الصيفي للطفل

وقال «الشحيمي»، إن اليوم هو بداية البرنامج الصيفي للطفل الذي تنظمه وزارة الأوقاف في جميع المحافظات، من أجل توعية وإرشاد الأطفال بأهمية الدور الديني والأخلاقي، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يكون على مدار العام، ولكن يزداد في الإجازة التي تكون في فصل الصيف لذا سُمي بالبرنامج الصيفي للطفل.

وقال «غانم»، إن 140 مسجد في مركز تلا مستعدة لاستقبال الأطفال خلال الفترة المقبلة، وذلك لتحفيظهم القرآن الكريم وإلقاء الدروس والأحاديث الدينية في أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع، حيث يتوافد العشرات وفي بعض المساجد المئات، حرصًا على تعلم أمور دينهم.

جوائز تنظيم رحلات ترفيهية

وأكد «الشامي»، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من وزارة الأوقاف لتعليم الأطفال ضمن برنامج الصيفي للطفل، وهناك جوائز مالية ومصاحف ورحلات ترفيهية لتشجيع الأطفال على الحضور، مشيرًا إلى أنه صمم كراسة تسمى بالمتابعة لكي يتابع مستويات الأطفال على مدار البرنامج لإعطاء المتفوقين جوائز مالية وشهادات تقدير.