وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة المنوفية.. 230 فرصة عمل

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جديدة في المحافظات ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية، بالتنسيق مع عدد كبير من الشركات الخاصة خلال الآونة الأخيرة، ويبحث عدد كبير من المواطنين على وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة المنوفية، تمهيدا للتقديم على الوظائف الشاغرة .

وظائف وزارة العمل 2024 في محافظة المنوفية

وتسعى الحكومة المصرية جاهدة إلى مواجهة البطالة وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب عن طريق التعاون مع القطاع الخاص، إذ تلقت وزارة العمل طلبات من 55 شركة في القطاع الخاص في 16 محافظة لديها 3408 وظائف مٌتوفرة حاليًا في عددِ من التخصصات، من بينها 230 فرصة عمل بمحافظة المنوفية.

وظائف وزارة العمل

وطلبت شركة «نيدل كرافت» ومقرها مدينة شبين الكوم، 150 عامل إنتاج من الجنسين، و10 مراقب جودة، بشرط أن يكون لديهم مؤهل عال - متوسط، وأن يكون السن من 18 - 32 سنة، على أن يحدد الراتب حسب المقابلة، ومن يريد التقديم يرجى الاتصال على الرقم 01284209509.

وفي شركة «مصر الدولية للسيراميك» بالمنطقة الصناعية بقويسنا، طلبت 10 مهندسين ميكانيكا، و10 مهندسين كهرباء، و10 مهندسين كيمائي، و15 فني كهرباء، و25 فني إنتاج، بشرط أن يكون مؤهل عالي - متوسط - بدون، وأن لا يزيد السن عن 35 سنة، والراتب حسب المقابلة، ومن يريد التقديم الاتصال على الرقم 01147866663.