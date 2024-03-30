تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة المنوفية.. تعرف على موعد إقامتها

تبدأ أول صلاة تهجد في محافظة المنوفية اليوم 20 رمضان، وتستمر خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك في المساجد الموزعة على مستوى المدن والقرى، ويأتي موعد صلاة التهجد من بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، لقوله تعالى «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ».

تفاصيل أول صلاة تهجد في محافظة المنوفية

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن أول صلاة تهجد في محافظة المنوفية ستكون بداية من اليوم، والتي تتميز عن صلاة قيام الليل بأنها تكون بعد نوم المسلم نومةً يسيرة، يقوم بعدها للتهجد في منتصف الليل، فيصلي ركعتين خفيفتين، ثم يصلي بعد ذلك ما شاء من الركعات، وصلاة التهجد مثل قيام الليل تصلى ركعتين ركعتين، ويوتر في آخرها، فعن عَبْدِ الله بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَنْصَرِفَ فَارْكَعْ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا صَلَّيْتَ».

الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان

كما أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أن الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي:

ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024 وتنهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024

يلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024 وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024

ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024 وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024

ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024

ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024 وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024.