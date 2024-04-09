أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية 2024.. 457 موقعا

أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة المنوفية، أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية 2024، مع انتهاء شهر رمضان الكريم، ويحرص المسلمون على أداء صلاة العيد باعتبارها سنة مؤكدة عن رسول الله.

أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية 2024

أكد الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، أن أماكن ساحات صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية 2024، ستكون في عدد كبير من المدن والقرى على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 457 ساحة، وللتعرف على أماكن ساحات عيد الفطر اضغط على هنا .

وأوضح «قبيصي» لـ«الوطن»، أن جميع الساحات والمساجد المحتلفة جرى تجهيزها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، مع توجيه تعليمات بالمتابعة المستمرة لأي أعطال تواجه الساحات والمساجد.

موعد صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية

وأعلنت الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد صلاة عيد الفطر في محافظة المنوفية سيكون في تمام الساعة السادسة صباحا، وصلاة العيد عبارة عن ركعتين، الأولى 7 تكبيرات، والثانية 5 تكبيرات، تعقبها الخطبة.